Фонсека решил покинуть Лилль

Португальский специалист Паулу Фонсека летом следующего года покинет пост главного тренера «Лилля», который занимает с лета 2022 года.

По информации журналиста Мохамеда Тубаш-Тера, экс-коуч «Шахтера» уже принял такое решение, однако на официальном уровне, как ожидается, его будут скрывать до последнего, заявляя, что вопрос возможной пролонгации сотрудничества между сторонами будет решаться в концовке сезона.

По неофициальным данным, Фонсеку не устраивает нынешнее положение дел в «Лилле», в частности, неудачная, по мнению португальца, трансферная кампания клуба.

В настоящий момент «доги» занимают пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. На такой же позиции «Лилль» с Фонсекой во главе финишировал по итогам сезона-2022/23.