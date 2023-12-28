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Франция
28 декабря 2023, 23:02 |
1192
0

Фонсека решил покинуть Лилль

Экс-коуч «Шахтера» летом 2024 года попрощается с «догами»

28 декабря 2023, 23:02 |
1192
0
Фонсека решил покинуть Лилль
instagram.com/paulofonseca_oficial

Португальский специалист Паулу Фонсека летом следующего года покинет пост главного тренера «Лилля», который занимает с лета 2022 года.

По информации журналиста Мохамеда Тубаш-Тера, экс-коуч «Шахтера» уже принял такое решение, однако на официальном уровне, как ожидается, его будут скрывать до последнего, заявляя, что вопрос возможной пролонгации сотрудничества между сторонами будет решаться в концовке сезона.

По неофициальным данным, Фонсеку не устраивает нынешнее положение дел в «Лилле», в частности, неудачная, по мнению португальца, трансферная кампания клуба.

В настоящий момент «доги» занимают пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. На такой же позиции «Лилль» с Фонсекой во главе финишировал по итогам сезона-2022/23.

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Паулу Фонсека Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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