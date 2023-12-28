Виктор СКРИПНИК: «Лично знаю Клоппа и Гвардиолу»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал, кто из топ-тренеров ему импонирует.

– Кто из тренеров в мире вам сейчас импонирует и почему?

– Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться. Складывается так, что не то, чтобы ты за ними следил. Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и звоним друг другу, как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь.

Напомним, Виктор Скрипник недавно покинул «Ворсклу» и возглавил «Металлист 1925».