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  4. Виктор СКРИПНИК: «Лично знаю Клоппа и Гвардиолу»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 22:19 |
559
0

Виктор СКРИПНИК: «Лично знаю Клоппа и Гвардиолу»

Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал, кто из топ-тренеров ему импонирует

28 декабря 2023, 22:19 |
559
0
Виктор СКРИПНИК: «Лично знаю Клоппа и Гвардиолу»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал, кто из топ-тренеров ему импонирует.

– Кто из тренеров в мире вам сейчас импонирует и почему?

– Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться. Складывается так, что не то, чтобы ты за ними следил. Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и звоним друг другу, как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь.

Напомним, Виктор Скрипник недавно покинул «Ворсклу» и возглавил «Металлист 1925».

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Виктор Скрипник Юрген Клопп Жузеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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