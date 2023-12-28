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Украина. Первая лига
28 декабря 2023, 22:02 |
237
0

Прикарпатье сохранило основного полузащитника

Бывший игрок «Черноморца» остается в Ивано-Франковске

28 декабря 2023, 22:02 |
237
0
Прикарпатье сохранило основного полузащитника
ФК Прикарпатье. Никита Титаевский

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Никита Титаевский подписал новый контракт с «Прикарпатьем». Предыдущее соглашение было рассчитано до 31 декабря этого года.

23-летний Титаевский – воспитанник «Черноморца», в Первой лиге дебютировал в составе родного клуба, позже играл за «Балканы». В «Прикарпатье» хавбек присоединился в августе прошлого года.

В текущем сезоне Титаевский провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч (в домашней игре чемпионата с «Эпицентром»). В последнем осеннем матче с «Агробизнесом» в середине первого тайма футболист получил травму, но во время отпуска уже успел восстановиться.

«Прикарпатье» по результатам первого этапа Первой лиги пробилось в группу «Чемпионская», набрав 26 очков. На старт весенней части сезона команда выйдет, занимая 10-е место.

Ранее мы сообщали, что в ивано-франковском клубе обсудят продолжение сотрудничества с четырьмя игроками.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины продление контракта чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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