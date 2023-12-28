Прикарпатье сохранило основного полузащитника
Бывший игрок «Черноморца» остается в Ивано-Франковске
Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Никита Титаевский подписал новый контракт с «Прикарпатьем». Предыдущее соглашение было рассчитано до 31 декабря этого года.
23-летний Титаевский – воспитанник «Черноморца», в Первой лиге дебютировал в составе родного клуба, позже играл за «Балканы». В «Прикарпатье» хавбек присоединился в августе прошлого года.
В текущем сезоне Титаевский провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч (в домашней игре чемпионата с «Эпицентром»). В последнем осеннем матче с «Агробизнесом» в середине первого тайма футболист получил травму, но во время отпуска уже успел восстановиться.
«Прикарпатье» по результатам первого этапа Первой лиги пробилось в группу «Чемпионская», набрав 26 очков. На старт весенней части сезона команда выйдет, занимая 10-е место.
Ранее мы сообщали, что в ивано-франковском клубе обсудят продолжение сотрудничества с четырьмя игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чехи одолели Норвегию, вторая победа Кленовых
Украинского нападающего «Жироны» в очередной раз сватают в «Атлетико»