Каталонская «Жирона» опубликовала видео-подборку лучших голов первой команды в 2023 году.

Забитые мячи украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика также попали в рейтинг.

На 25-м месте списка оказался первый гол Довбика за «Жирону». Тогда 26-летний страйкер замкнул навес Цыганкова и сравнял счет в игре с «Сосьедадом».

Следующий украинский гол находится на 10-й строчке топа, и его также забил Артем Довбик. Это забитый мяч в ворота каталонской «Барселоны». Интересно, что тогда Артему также ассистировал Виктор.

Гол самого Виктора в ворота «Гранады» только на 8-м месте. Тогда полузащитник точно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площадки.

ВИДЕО. Жирона опубликовала 25 лучших голов 2023 года