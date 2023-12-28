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  4. ВИДЕО. Жирона опубликовала 25 лучших голов 2023 года
Испания
28 декабря 2023, 21:13 |
1559
0

ВИДЕО. Жирона опубликовала 25 лучших голов 2023 года

Голы Виктора Цыганкова и Артема Довбика также попали в список

28 декабря 2023, 21:13 |
1559
0
ВИДЕО. Жирона опубликовала 25 лучших голов 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» опубликовала видео-подборку лучших голов первой команды в 2023 году.

Забитые мячи украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика также попали в рейтинг.

На 25-м месте списка оказался первый гол Довбика за «Жирону». Тогда 26-летний страйкер замкнул навес Цыганкова и сравнял счет в игре с «Сосьедадом».

Следующий украинский гол находится на 10-й строчке топа, и его также забил Артем Довбик. Это забитый мяч в ворота каталонской «Барселоны». Интересно, что тогда Артему также ассистировал Виктор.

Гол самого Виктора в ворота «Гранады» только на 8-м месте. Тогда полузащитник точно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площадки.

ВИДЕО. Жирона опубликовала 25 лучших голов 2023 года

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Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона видео голов и обзор
Источник ФК Жирона
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