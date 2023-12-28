Каталонская «Жирона» опубликовала видео с процессом создания игровых моделей своих игроков в популярном футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

Процесс сканирования лица украинского полузащитника Виктора Цыганкова показан не был, однако несколько раз внимание акцентировалось на его виде в самой игре. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист восстановился от травмы.

Нападающий Артем Довбик до сих пор не получил настоящее лицо в EA FC 24. В видео его не показали во время сканирования лиц и нарезки игровых кадров из симулятора.

ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе