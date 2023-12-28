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  4. ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
Испания
28 декабря 2023, 20:32 |
1577
1

ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе

«Жирона» поделилась процессом создания игровых моделей своих футболистов

28 декабря 2023, 20:32 |
1577
1
ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» опубликовала видео с процессом создания игровых моделей своих игроков в популярном футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

Процесс сканирования лица украинского полузащитника Виктора Цыганкова показан не был, однако несколько раз внимание акцентировалось на его виде в самой игре. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист восстановился от травмы.

Нападающий Артем Довбик до сих пор не получил настоящее лицо в EA FC 24. В видео его не показали во время сканирования лиц и нарезки игровых кадров из симулятора.

ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе

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Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео EA Sports FC 24 Артем Довбик
Источник ФК Жирона
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Евгений Кожушко
Взагалі не схоже, що вони там сканували🤦‍♂️
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