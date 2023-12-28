ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
«Жирона» поделилась процессом создания игровых моделей своих футболистов
Каталонская «Жирона» опубликовала видео с процессом создания игровых моделей своих игроков в популярном футбольном симуляторе EA Sports FC 24.
Процесс сканирования лица украинского полузащитника Виктора Цыганкова показан не был, однако несколько раз внимание акцентировалось на его виде в самой игре. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист восстановился от травмы.
Нападающий Артем Довбик до сих пор не получил настоящее лицо в EA FC 24. В видео его не показали во время сканирования лиц и нарезки игровых кадров из симулятора.
ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
📹👀 Descobreix com va ser la sessió de #FC24FaceScans amb els nostres jugadors! 🔥@easportsfces | #FC24 pic.twitter.com/reBQPpQ9YR— Girona FC (@GironaFC) December 28, 2023
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