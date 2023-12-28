Журналист назвал имя легионера, готового вернуться в УПЛ

Иранский нападающий английского «Халл Сити» Аллахьяр Сайядманеш готов вернуться в Украину, сообщает футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье».

Напомним, Аллахьяр имеет опыт игры в Украинской Премьер-лиге. В 2020-2021 годах он отыграл полтора сезона за луганскую «Зарю», отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами в 35 матчах чемпионата Украины.

«Халл Сити» приобрел Сайядманеша летом 2022 года, заплатив «Фенербахче» 4.5 миллионов евро. Но в этом сезоне на счету иранца лишь 21 минута в Чемпионшипе.