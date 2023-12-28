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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 20:01 |
2406
3

Журналист назвал имя легионера, готового вернуться в УПЛ

Аллахьяром Сайядманешом интересуется «Полесье»

28 декабря 2023, 20:01 |
2406
3
Журналист назвал имя легионера, готового вернуться в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллахьяр Сайядманеш

Иранский нападающий английского «Халл Сити» Аллахьяр Сайядманеш готов вернуться в Украину, сообщает футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье».

Напомним, Аллахьяр имеет опыт игры в Украинской Премьер-лиге. В 2020-2021 годах он отыграл полтора сезона за луганскую «Зарю», отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами в 35 матчах чемпионата Украины.

«Халл Сити» приобрел Сайядманеша летом 2022 года, заплатив «Фенербахче» 4.5 миллионов евро. Но в этом сезоне на счету иранца лишь 21 минута в Чемпионшипе.

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Халл Сити трансферы аренда игрока Чемпионшип Полесье Житомир трансферы УПЛ Аллахьяр Сайядманеш Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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u6464u
черговий бред , це Вітьку мабуть наснилось.)))
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0
AK.228
Шлюхед
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-2
Flying Cat
При в'їзді одразу до СБУ на допит. Чого б це іранцю (причому персу, а не умовному курду чи белуджу) хотіти їхати в Україну під час війни, де його країна є союзником загарбника? Тут 2 варіанти: або він не просто футболіст, або він опозиціонер і не хоче повертатись в іран. Ось якраз друге треба довести. Третього варіанту немає. Просто так задля заробітку? Не вірю. Йому на батьківщині життя небуде від ксіровців та інших блазнів режиму. 
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-2
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