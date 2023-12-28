ВИДЕО. Звезда НБА подарил Винисиусу Жуниору игровую майку и кроссовки
Травмированный футболист отправился в мини-отпуск за океан
Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор, восстанавливающийся после разрыва мышцы бедра, организовал себе мини-отпуск и отправился в США.
За океаном футболист посетил матч НБА между «Бруклином» и «Милуоки» (122:144). После игры звездный баскетболист гостей Яннис Адетокумбо пообщался с Винисиусом Жуниором, а также подарил футболисту свои кроссовки и игровую майку, которую тут же снял с себя.
«Ты лучший бразильский игрок на данный момент», – «отвесил» Адетокумбо комплимент 23-летнему Винисиусу.
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