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  4. ВИДЕО. Звезда НБА подарил Винисиусу Жуниору игровую майку и кроссовки
Испания
28 декабря 2023, 19:21 | Обновлено 28 декабря 2023, 19:22
240
0

ВИДЕО. Звезда НБА подарил Винисиусу Жуниору игровую майку и кроссовки

Травмированный футболист отправился в мини-отпуск за океан

28 декабря 2023, 19:21 | Обновлено 28 декабря 2023, 19:22
240
0
ВИДЕО. Звезда НБА подарил Винисиусу Жуниору игровую майку и кроссовки
БК Милуоки. Винисиус Жуниор и Яннис Адетокумбо

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор, восстанавливающийся после разрыва мышцы бедра, организовал себе мини-отпуск и отправился в США.

За океаном футболист посетил матч НБА между «Бруклином» и «Милуоки» (122:144). После игры звездный баскетболист гостей Яннис Адетокумбо пообщался с Винисиусом Жуниором, а также подарил футболисту свои кроссовки и игровую майку, которую тут же снял с себя.

«Ты лучший бразильский игрок на данный момент», – «отвесил» Адетокумбо комплимент 23-летнему Винисиусу.

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Винисиус Жуниор Яннис Адетокумбо
Источник Goal.com
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