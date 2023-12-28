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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 19:08 |
308
0

В лазарете Руха остался только один футболист

Трое игроков вышли из больничного

28 декабря 2023, 19:08 |
308
0
В лазарете Руха остался только один футболист
ФК Рух. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, уже восстановились после травм игроки «Руха» Юрий Климчук, Денис Теслюк и Остап Притула, которые с нетерпением ждут начала подготовки к весенней части сезона.

По информации нашего источника, в лазарете львовян находится только универсал Денис Слюсар, который планирует начать тренироваться по индивидуальной программе в январе следующего года.

Вернутся подопечные Виталия Пономарева из отпуска 8 января, затем запланирован выезд на сбор в Словению.

Пока что футболисты «Руха» занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

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Юрий Климчук Денис Теслюк Остап Притула Денис Слюсар Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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