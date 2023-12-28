В лазарете Руха остался только один футболист
Трое игроков вышли из больничного
Как стало известно Sport.ua, уже восстановились после травм игроки «Руха» Юрий Климчук, Денис Теслюк и Остап Притула, которые с нетерпением ждут начала подготовки к весенней части сезона.
По информации нашего источника, в лазарете львовян находится только универсал Денис Слюсар, который планирует начать тренироваться по индивидуальной программе в январе следующего года.
Вернутся подопечные Виталия Пономарева из отпуска 8 января, затем запланирован выезд на сбор в Словению.
Пока что футболисты «Руха» занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.
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