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  4. «Мы работаем, а не отдыхаем». Гендиректор Черноморца против повесток
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 19:39 |
245
1

«Мы работаем, а не отдыхаем». Гендиректор Черноморца против повесток

Анатолий Мисюра считает, что у футболистов должна быть бронь от мобилизации

28 декабря 2023, 19:39 |
245
1
«Мы работаем, а не отдыхаем». Гендиректор Черноморца против повесток
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра

Гендиректор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра считает, что у футболистов должна быть бронь от мобилизации.

– В СМИ была информация, что в ФК «Оболонь» пришли повестки от ТЦК для футболистов. Как вы считаете, игроков как-то надо защитить, поставить на броню?

– Читал о таком. Наверное, надо защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины. Сборная комплектуется из игроков футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины? Какие-то гарантии должны быть для футболистов, что они доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они же работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогами. Мы понимаем, что идет война. Если кто-то из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет.

Ранее Анатолий Мисюра назвал количество фанатов, которые будут на трибунах в весенней части сезона.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Анатолий Мисюра мобилизация
Источник Украинский футбол
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stalevar1250
Клоун! Ты в первую очередь и команда должна быть уже на Зенковецкой 
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