«Мы работаем, а не отдыхаем». Гендиректор Черноморца против повесток

Гендиректор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра считает, что у футболистов должна быть бронь от мобилизации.

– В СМИ была информация, что в ФК «Оболонь» пришли повестки от ТЦК для футболистов. Как вы считаете, игроков как-то надо защитить, поставить на броню?

– Читал о таком. Наверное, надо защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины. Сборная комплектуется из игроков футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины? Какие-то гарантии должны быть для футболистов, что они доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они же работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогами. Мы понимаем, что идет война. Если кто-то из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет.

Ранее Анатолий Мисюра назвал количество фанатов, которые будут на трибунах в весенней части сезона.