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  4. НАГИЕВ: «Был период, когда Оболонь могла закрепиться в середине таблицы»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 19:02 |
102
0

НАГИЕВ: «Был период, когда Оболонь могла закрепиться в середине таблицы»

Защитник «пивоваров» – о первой части сезона для столичной команды

28 декабря 2023, 19:02 |
102
0
НАГИЕВ: «Был период, когда Оболонь могла закрепиться в середине таблицы»
ФК Оболонь. Дмитрий Нагиев

Киевская «Оболонь» в осенней части чемпионата многих приятно удивила. О возвращении на наивысший уровень украинского клубного футбола, самые яркие матчи осенней части и фактор судейства в интервью пресс-службе УПЛ рассказал защитник «Оболони» Дмитрий Нагиев.

— Дмитрий, с каким настроением завершил осеннюю часть чемпионата и отправился в отпуск?

— Поражение перед отпуском испортило настроение, но это спорт, так что нужно просто сделать выводы и двигаться дальше.

— В текущем сезоне УПЛ ты сыграл 13 матчей: какой из них стал для тебя самым сложным?

— Физически сложнее всего было против СК «Днепр-1», потому что я не был готов полностью и пришлось играть в жару 40 градусов. Но, слава Богу, мы выиграли.

— Судейство – самая главная тема среди всех клубов УПЛ. Когда ты на поле общаешься с судьями, есть ли ощущение, что они понимают футболистов и их эмоции?

— К сожалению, в Украине много обсуждают судей, я стараюсь не разговаривать с ними, главное, чтобы их ошибки не были предвзятыми. А так, мы все люди и каждый может ошибаться.

— В целом, «Оболонь» достаточно уверенно выглядела как для новичка УПЛ. Что для вашей команды стало главным вызовом после повышения в классе?

— У нас был период, когда мы могли закрепиться в середине таблицы. Но, к сожалению, с этим вызовом мы пока не справились и сейчас придется хорошо поработать на сборах, чтобы после паузы наверстать упущенное

— Министерство молодежи и спорта активно обсуждает вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Как ты относишься к этой идее?

— К этому вопросу нужно подойти серьезно, но я думаю, что стоит вернуть болельщиков на футбол, стадион без зрителей — это грустно. У нас почему-то заполнены дискотеки, концерты, театры, но на футбол людей бояться пускать, для меня лично непонятно, почему так. Так что, надеюсь, Министерство скоро решит этот вопрос.

– Как проводишь отпуск?

— Сейчас я с друзьями в Буковеле, скоро вернусь домой и буду уже дома ожидать возвращения к тренировкам.

— По сравнению с предыдущим чемпионатом уровень текущего вырос или упал?

— Думаю, что по сравнению с прошлым годом особых изменений нет, плюс-минус уровень тот же.

— Этот сезон ты назовешь успешным, если…?

— Если команда выполнит задание остаться в УПЛ, и я смогу при этом быть полезным, то сезон будет удачным.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 отпуск
Источник УПЛ
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