ПСЖ отказался от идеи подписать Каземиро и Санчо зимой

Французский ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать в ближайшее зимнее трансферное окно двух «отказников» из «Манчестер Юнайтед» – полузащитников Каземиро и Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Бен Джэйкобс на своей странице в Х (ранее Twitter), клубы контактировали между собой по поводу возможных трансферов, но в итоге парижане отказались от данной идеи, сосредоточив основные усилия на подписании двух бразильских талантов – Габриэля Москардо и Лукаса Беральдо.

Добавим, что в нынешнем сезоне Каземиро принял участие всего в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 4 мяча. Что касается Санчо, то на его счету и того меньше – всего три поединка без результативных действий.