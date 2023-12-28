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  4. ПСЖ отказался от идеи подписать Каземиро и Санчо зимой
Франция
28 декабря 2023, 18:28 |
213
0

ПСЖ отказался от идеи подписать Каземиро и Санчо зимой

Парижане решили сосредоточить усилия на переходе двух бразильских талантов

28 декабря 2023, 18:28 |
213
0
ПСЖ отказался от идеи подписать Каземиро и Санчо зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро и Джейдон Санчо

Французский ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать в ближайшее зимнее трансферное окно двух «отказников» из «Манчестер Юнайтед» – полузащитников Каземиро и Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Бен Джэйкобс на своей странице в Х (ранее Twitter), клубы контактировали между собой по поводу возможных трансферов, но в итоге парижане отказались от данной идеи, сосредоточив основные усилия на подписании двух бразильских талантов – Габриэля Москардо и Лукаса Беральдо.

Добавим, что в нынешнем сезоне Каземиро принял участие всего в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 4 мяча. Что касается Санчо, то на его счету и того меньше – всего три поединка без результативных действий.

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Каземиро Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Источник Twitter
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