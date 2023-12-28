Бетис объявил о возвращении легенды клуба, но это оказалось шуткой

Испанский «Бетис» решил пошутить над своими болельщиками, объявив о возвращении в клуб 42-летнего легенды клуба Хоакина Санчеса.

«Официально. Хоакин заключил с «Бетисом» контракт до конца сезона. Легенда возвращается!» – написали представители «зелено-белых» на своих страницах в соцсетях.

Вот только внимательные пользователи заметили, что к сообщению был добавлен хештэг #joaking, созвучное и с именем Хоакина, и с английским словом joking («шутить»). Все дело в том, что 28 декабря в Испании отмечают так называемый День дурака, аналог нашего 1 апреля, и все шутят, как могут, над родными и близкими. В «Бетисе» решили разыграть всех вот так…

Отметим, что Хоакин Санчес завершил карьеру по итогам сезона-2022/2023, но без работы не остался, став водителем клубного автобуса «зелено-белых».