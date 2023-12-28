ФОТО. В Колосе назвали лучшего игрока по итогам 2023 году
Вадим Милько получил признание болельщиков второй раз подряд
Капитан «Колоса» Вадим Милько признан болельщиками клуба лучшим игроком ковалевской команды в уходящем году.
37-летнему полузащитнику отдали свои голоса почти половина респондентов (47%), принявшие участие в определении лучшего игрока. При этом в клубных соцсетях не сообщается, кто занял второе и третье места.
Добавим, что болельщики признают Вадима Милько лучшим игроком команды второй год подряд. В 2023-м полузащитник провел за ковалевцев 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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