ФОТО. В Колосе назвали лучшего игрока по итогам 2023 году

Капитан «Колоса» Вадим Милько признан болельщиками клуба лучшим игроком ковалевской команды в уходящем году.

37-летнему полузащитнику отдали свои голоса почти половина респондентов (47%), принявшие участие в определении лучшего игрока. При этом в клубных соцсетях не сообщается, кто занял второе и третье места.

Добавим, что болельщики признают Вадима Милько лучшим игроком команды второй год подряд. В 2023-м полузащитник провел за ковалевцев 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.