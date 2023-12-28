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  4. ФОТО. В Колосе назвали лучшего игрока по итогам 2023 году
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:56
192
0

ФОТО. В Колосе назвали лучшего игрока по итогам 2023 году

Вадим Милько получил признание болельщиков второй раз подряд

28 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:56
192
0
ФОТО. В Колосе назвали лучшего игрока по итогам 2023 году
ФК Колос. Вадим Милько

Капитан «Колоса» Вадим Милько признан болельщиками клуба лучшим игроком ковалевской команды в уходящем году.

37-летнему полузащитнику отдали свои голоса почти половина респондентов (47%), принявшие участие в определении лучшего игрока. При этом в клубных соцсетях не сообщается, кто занял второе и третье места.

Добавим, что болельщики признают Вадима Милько лучшим игроком команды второй год подряд. В 2023-м полузащитник провел за ковалевцев 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Вадим Милько Колос Ковалевка
Источник ФК Колос Ковалевка
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