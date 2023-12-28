Гендиректор Черноморца назвал количество фанатов, которые будут на трибунах
Анатолий Мисюра не уверен, что удастся собрать хотя бы 1000 человек
Гендиректор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра назвал количество фанатов, которые будут на трибунах в весенней части сезона.
– Сколько зрителей можно безопасно разместить на стадионе «Черноморец»?
– Нужно свести информацию к единому целому. Людей до 500 сможет принять подтрибунное помещение, вряд ли больше. Есть сектор, в который зайдут обе команды. Туда никто не должен заходить, мешать игрокам. Этот сектор нужно будет отделить и организовать там все – сиденья, воду и все остальное необходимое для команд.
Как с болельщиками? Вы же понимаете, что ни стадион, ни клуб не имеет запасных свободных тысячи табуретов. Это все будет в режиме – «выйти и постоять». Хорошо, если тревога будет 15-30 минут, или до часа. А тревоги бывают и по три часа. Как это будет отражаться на людях, три часа простоять в подтрибунном помещении? Те же туалеты и так далее.
Очень много факторов мы их изучаем. Мы уже имели переговоры и с администрацией. В начале следующего года еще будет общаться и смотреть, что мы можем сделать. Думаю, одну-две тысячи горожан мы сможем принять. Но нужно все хорошо изучить и принять правильное решение.
– Даже две тысячи может быть?
– Это предположение, может, мы и тысячу не сможем отработать. Нужно посмотреть, как правильно сделать логистику по стадиону, чтобы все было быстро. На какой сектор выводить людей, как с него заводить в подтрибунку. Нужно изучить все варианты и потом принять решение – это тысяча, пятьсот, пять или десять тысяч. Сейчас не могу сказать.
– Фанатский сектор будет на стадионе?
– Вопрос сейчас еще полностью не изучен. Фанатский сектор сейчас в той части стадиона, где нет прямого доступа к подтрибунному помещению. Как их выводить в подтрибунное помещение, как это сделать быстро, я пока не понимаю.
Напомним, ранее Минмолодежьспорта разработало план возвращения зрителей на стадионы.
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