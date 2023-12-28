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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 17:08 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:59
689
1

Гендиректор Черноморца назвал количество фанатов, которые будут на трибунах

Анатолий Мисюра не уверен, что удастся собрать хотя бы 1000 человек

28 декабря 2023, 17:08 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:59
689
1
Гендиректор Черноморца назвал количество фанатов, которые будут на трибунах
Стадион Черноморец

Гендиректор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра назвал количество фанатов, которые будут на трибунах в весенней части сезона.

– Сколько зрителей можно безопасно разместить на стадионе «Черноморец»?

– Нужно свести информацию к единому целому. Людей до 500 сможет принять подтрибунное помещение, вряд ли больше. Есть сектор, в который зайдут обе команды. Туда никто не должен заходить, мешать игрокам. Этот сектор нужно будет отделить и организовать там все – сиденья, воду и все остальное необходимое для команд.

Как с болельщиками? Вы же понимаете, что ни стадион, ни клуб не имеет запасных свободных тысячи табуретов. Это все будет в режиме – «выйти и постоять». Хорошо, если тревога будет 15-30 минут, или до часа. А тревоги бывают и по три часа. Как это будет отражаться на людях, три часа простоять в подтрибунном помещении? Те же туалеты и так далее.

Очень много факторов мы их изучаем. Мы уже имели переговоры и с администрацией. В начале следующего года еще будет общаться и смотреть, что мы можем сделать. Думаю, одну-две тысячи горожан мы сможем принять. Но нужно все хорошо изучить и принять правильное решение.

– Даже две тысячи может быть?

– Это предположение, может, мы и тысячу не сможем отработать. Нужно посмотреть, как правильно сделать логистику по стадиону, чтобы все было быстро. На какой сектор выводить людей, как с него заводить в подтрибунку. Нужно изучить все варианты и потом принять решение – это тысяча, пятьсот, пять или десять тысяч. Сейчас не могу сказать.

– Фанатский сектор будет на стадионе?

– Вопрос сейчас еще полностью не изучен. Фанатский сектор сейчас в той части стадиона, где нет прямого доступа к подтрибунному помещению. Как их выводить в подтрибунное помещение, как это сделать быстро, я пока не понимаю.

Напомним, ранее Минмолодежьспорта разработало план возвращения зрителей на стадионы.

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Анатолий Мисюра Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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BallsToTheWall
Это если одесситы и диаспора купят 2 персональных  Патриота с ракетами.
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