Беллингем или Кейн? Назван самый успешный трансфер в 2023 году
За каждого из двух главных претендентов их нынешние клубы «отвалили» более 100 млн долларов
Авторитетный портал Goal.com назвал лучшие трансферы по итогам календарного года.
Пальму первенства журналисты отдали полузащитнику Джуду Беллингему, перешедшему из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 111млн долларов. Вторым стал нападающий Гарри Кейн, за которого лондонский «Тоттенхэм» получил от «Баварии» 109,7 млн в американской валюте. Наконец, третья строчка досталась экс-форварду «Ренна» Серу Гирасси, обошедшемуся «Штутгарту» всего в 9,8 млн долларов.
Также в топ-пятерку рейтинга попали переходы нападающих Маркуса Тюрама (из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно) и Виктора Бонифасе (из «Юнион Сент-Жилуаз» в «Байер» за 22 млн в американской валюте).
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