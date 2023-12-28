Беллингем или Кейн? Назван самый успешный трансфер в 2023 году

Авторитетный портал Goal.com назвал лучшие трансферы по итогам календарного года.

Пальму первенства журналисты отдали полузащитнику Джуду Беллингему, перешедшему из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 111млн долларов. Вторым стал нападающий Гарри Кейн, за которого лондонский «Тоттенхэм» получил от «Баварии» 109,7 млн в американской валюте. Наконец, третья строчка досталась экс-форварду «Ренна» Серу Гирасси, обошедшемуся «Штутгарту» всего в 9,8 млн долларов.

Также в топ-пятерку рейтинга попали переходы нападающих Маркуса Тюрама (из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно) и Виктора Бонифасе (из «Юнион Сент-Жилуаз» в «Байер» за 22 млн в американской валюте).