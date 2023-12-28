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28 декабря 2023, 17:13 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:58
792
4

Беллингем или Кейн? Назван самый успешный трансфер в 2023 году

За каждого из двух главных претендентов их нынешние клубы «отвалили» более 100 млн долларов

28 декабря 2023, 17:13 | Обновлено 28 декабря 2023, 17:58
792
4
Беллингем или Кейн? Назван самый успешный трансфер в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Гарри Кейн

Авторитетный портал Goal.com назвал лучшие трансферы по итогам календарного года.

Пальму первенства журналисты отдали полузащитнику Джуду Беллингему, перешедшему из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 111млн долларов. Вторым стал нападающий Гарри Кейн, за которого лондонский «Тоттенхэм» получил от «Баварии» 109,7 млн в американской валюте. Наконец, третья строчка досталась экс-форварду «Ренна» Серу Гирасси, обошедшемуся «Штутгарту» всего в 9,8 млн долларов.

Также в топ-пятерку рейтинга попали переходы нападающих Маркуса Тюрама (из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно) и Виктора Бонифасе (из «Юнион Сент-Жилуаз» в «Байер» за 22 млн в американской валюте).

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Джуд Беллингем Гарри Кейн Серу Гирасси Маркус Тюрам Виктор Бонифасе трансферы Реал Мадрид Бавария Штутгарт Интер Милан Байер
Источник Goal.com
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Valentyn
А Мішка де?)))
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+2
Умник
Где белингомания спорт.юа?
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+1
Saar
Інтер красава)) Тюрам - супер!
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0
OKs100
Довбык должен быть в топ 10.
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0
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