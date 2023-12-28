ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года

Бывший голкипер мадридского «Реала», «Вильярреала», «Севильи» и «Милана» 42-летний Диего Лопес Родригес принял решение завершить игровую карьеру.

Во время своей первой «каденции» в «Реале» вратарь не смог стать основным, проведя с 2000-го по 2007-й всего два матча за «сливочных». Куда успешнее получился период после перехода из «Севильи» – в 2013-2014-м Диего Лопес провел за «Реал» 52 матча, став обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

Последним клубом опытного голкипера стал «Райо Вальекано». Также в активе Лопеса один матч за сборную Испании, товарищеский против Македонии (3:2) в 2009-м, а также статус запасного голкипера на Кубке конфедераций-2009, где «Фурия Роха» завоевала «бронзу».