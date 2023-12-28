ФОТО. Знаменитая певица представила форму к 130-летию Дженоа

Знаменитая английская певица албанского происхождения Рита Ора стала моделью для презентации третьего комплекта формы «Дженоа», приуроченного к юбилейной дате – 130-летию клуба.

«Дженоа» — это исторический клуб с космополитическим происхождением и реальностью. Поскольку новый владелец перешел во владение клубом, мы хотим еще больше подчеркнуть мощный бренд «Дженоа» и взаимодействовать с влиятельными лицами и знаменитостями, которые любят футбол и отождествляют себя с ценностями и историей нашего бренда. Мы считаем, что это отличный способ представить «Дженоа» новой аудитории по всему миру», – отметил генеральный директор «грифонов» Андрес Бласкес.

Выполнена экипировка в золотистых тонах. Как сообщает Goal, «грифоны» сыграют в специальном комплекте в поединке 18-го тура Серии А против лидера чемпионата, миланского «Интера», который состоится 29 декабря в Генуе.