Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Знаменитая певица представила форму к 130-летию Дженоа
Италия
28 декабря 2023, 16:21 |
467
0

ФОТО. Знаменитая певица представила форму к 130-летию Дженоа

Руслан Малиновский с партнерами сыграют в специальном комплекте против «Интера»

28 декабря 2023, 16:21 |
467
0
ФОТО. Знаменитая певица представила форму к 130-летию Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Рита Ора

Знаменитая английская певица албанского происхождения Рита Ора стала моделью для презентации третьего комплекта формы «Дженоа», приуроченного к юбилейной дате – 130-летию клуба.

«Дженоа» — это исторический клуб с космополитическим происхождением и реальностью. Поскольку новый владелец перешел во владение клубом, мы хотим еще больше подчеркнуть мощный бренд «Дженоа» и взаимодействовать с влиятельными лицами и знаменитостями, которые любят футбол и отождествляют себя с ценностями и историей нашего бренда. Мы считаем, что это отличный способ представить «Дженоа» новой аудитории по всему миру», – отметил генеральный директор «грифонов» Андрес Бласкес.

Выполнена экипировка в золотистых тонах. Как сообщает Goal, «грифоны» сыграют в специальном комплекте в поединке 18-го тура Серии А против лидера чемпионата, миланского «Интера», который состоится 29 декабря в Генуе.

По теме:
Тренер обозначил задачи Малиновского в Дженоа
Лидер Интера отказался от миллионов и возможности стать партнером Неймара
Защитник Ювентуса может оказаться в Барселоне
Дженоа Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу юбилей lifestyle
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Футбол | 28 декабря 2023, 16:16 2
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения

Украинец может принять участие уже в следующем матче

Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Хоккей | 27 декабря 2023, 23:15 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии

Чехи одолели Норвегию, вторая победа Кленовых

«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Футбол | 28.12.2023, 07:20
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Нашел свою игру? Мудрик – один из лидеров Челси по созданным моментам
Футбол | 28.12.2023, 12:43
Нашел свою игру? Мудрик – один из лидеров Челси по созданным моментам
Нашел свою игру? Мудрик – один из лидеров Челси по созданным моментам
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Футбол | 27.12.2023, 18:51
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
28.12.2023, 05:59
Футбол
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
27.12.2023, 07:16 4
Другие виды
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
27.12.2023, 16:05 6
Бокс
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
27.12.2023, 12:31 13
Футбол
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
27.12.2023, 09:21 32
Футбол
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
27.12.2023, 23:35 7
Футбол
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
27.12.2023, 21:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем