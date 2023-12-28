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Саудовская Аравия
28 декабря 2023, 15:48 |
503
0

Лидер Интера отказался от миллионов и возможности стать партнером Неймара

Турок Чалханоглу только перед нынешним сезоном переподписал контракт с миланским клубом

28 декабря 2023, 15:48 |
503
0
Лидер Интера отказался от миллионов и возможности стать партнером Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на наличие мировых футбольных звезд, включая бразильца Неймара (пускай и пока травмированного), продолжает искать возможности усилить свой состав.

Руководство клуба из Эр-Рияда связалось с турецким полузащитником «Интера» Хаканом Чалханоглу и его представителями, сделав предложение, от которого немногие отказались бы. В случае, если бы 29-летний турок подписал контракт ближайшей зимой или же летом 2024-го, ему бы полагалась зарплата в 18 млн евро за сезон и контракт на четыре года. Вот только Хакан оказался не из корыстных и ответил категорическим отказом, поскольку только в начале нынешнего сезона продлил контракт с миланским клубом.

Отметим, что Чалханоглу выступает за «Интер» с лета 2021 года, перейдя из стана злейших врагов – «Милана». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 21 матч за «интеристи» в Серии А и Лиге чемпионов, в которых он забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Хакан Чалханоглу Интер Милан Аль-Хиляль чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Милан
Источник OneFootball
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