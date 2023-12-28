Лидер Интера отказался от миллионов и возможности стать партнером Неймара

Саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на наличие мировых футбольных звезд, включая бразильца Неймара (пускай и пока травмированного), продолжает искать возможности усилить свой состав.

Руководство клуба из Эр-Рияда связалось с турецким полузащитником «Интера» Хаканом Чалханоглу и его представителями, сделав предложение, от которого немногие отказались бы. В случае, если бы 29-летний турок подписал контракт ближайшей зимой или же летом 2024-го, ему бы полагалась зарплата в 18 млн евро за сезон и контракт на четыре года. Вот только Хакан оказался не из корыстных и ответил категорическим отказом, поскольку только в начале нынешнего сезона продлил контракт с миланским клубом.

Отметим, что Чалханоглу выступает за «Интер» с лета 2021 года, перейдя из стана злейших врагов – «Милана». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 21 матч за «интеристи» в Серии А и Лиге чемпионов, в которых он забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.