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  4. Гендиректор Черноморца: «Старт сезона давал надежды на большее»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 15:51 |
196
0

Гендиректор Черноморца: «Старт сезона давал надежды на большее»

Владимир Мисюра – о первой части сезона в исполнении одесситов

28 декабря 2023, 15:51 |
196
0
Гендиректор Черноморца: «Старт сезона давал надежды на большее»
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра

Генеральный директор «Черноморца» Владимир Мисюра рассказал о задачах для команды на нынешний сезон УПЛ:

«Все в наших силах. Игроки должны ответственно отнестись к своей работе. Претендовать сможем. У нас есть конкурентоспособная команда для этого чемпионата. Я не вижу задач, которые мы не сможем выполнить.

Старт в сезоне давал нам надежды на большее. Но вы понимаете, не все зависело от нас. И некоторые моменты, произошедшие во время чемпионата, от нас не зависели. Все могло бы быть иначе, если бы было иначе. Но мы смотрим вперед, работаем и надеемся, что все получится».

На данный момент «Черноморец» идет восьмым в турнирной таблице УПЛ.

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Анатолий Мисюра Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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