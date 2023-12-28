Гендиректор Черноморца: «Старт сезона давал надежды на большее»

Генеральный директор «Черноморца» Владимир Мисюра рассказал о задачах для команды на нынешний сезон УПЛ:

«Все в наших силах. Игроки должны ответственно отнестись к своей работе. Претендовать сможем. У нас есть конкурентоспособная команда для этого чемпионата. Я не вижу задач, которые мы не сможем выполнить.

Старт в сезоне давал нам надежды на большее. Но вы понимаете, не все зависело от нас. И некоторые моменты, произошедшие во время чемпионата, от нас не зависели. Все могло бы быть иначе, если бы было иначе. Но мы смотрим вперед, работаем и надеемся, что все получится».

На данный момент «Черноморец» идет восьмым в турнирной таблице УПЛ.