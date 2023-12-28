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28 декабря 2023, 15:27 |
732
0

Роналду назвал свою главную цель в сборной Португалии

Криштиану выступает за национальную команду с 2003 года

28 декабря 2023, 15:27 |
732
0
Роналду назвал свою главную цель в сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес и Криштиану Роналду

Нынешний главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился подробностями интересного частного разговора с лидером национальной команды Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень близок к фантастической отметке в 200 матчей за сборную, чего ранее никому не удавалось. У нас с ним был разговор с глазу на глаз, но одной подробностью я все же могу поделиться с вами. Я спросил у него тогда, интересно ли ему сыграть 200 матчей за национальную команду, на что он ответил без тени ухмылки: «Меня интересуют 250 матчей», – поделился Мартинес в интервью экс-футболисту лондонского «Арсенала» Фредрику Люнгбергу.

Добавим, что на данный момент в активе Роналду 205 матчей и 128 голов за сборную Португалии, цвета которой он защищает с 2003 года. Команда вышла в финальную часть Евро-2024, где сыграет с Чехией, Турцией и победителем одного из плей-офф.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес Евро-2024 рекорд
Источник Maisfutebol
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