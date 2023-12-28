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28 декабря 2023, 15:12 |
695
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71-летний тренер-чемпион возглавил южнамериканскую сборную

Опытный Хорхе Фоссати будет готовить Перу к Кубку Америки-2024 и отбору на ЧМ-2026

28 декабря 2023, 15:12 |
695
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71-летний тренер-чемпион возглавил южнамериканскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Фоссати

Национальная сборная Перу по футболу получила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт местной футбольной федерации, вместо Хуана Рейносо команду возглавил Хорхе Фоссати. Не так давно 71-летний специалист привел «Университарио де Депортес» к званию чемпиона страны, а на уровне сборных ранее возглавлял команды Уругвая и Катара (дважды).

Фоссати будет готовить сборную к матчам финального турнира Кубка Америки-2024, где в конце июня перуанцы сыграют в одной группе с Аргентиной и Чили, а также к отборочным поединкам ЧМ-2026, где команда стартовала неудачно, набрав всего два очка в шести играх и замыкая турнирную таблицу.

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Источник Sport.ua
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