71-летний тренер-чемпион возглавил южнамериканскую сборную
Опытный Хорхе Фоссати будет готовить Перу к Кубку Америки-2024 и отбору на ЧМ-2026
Национальная сборная Перу по футболу получила нового главного тренера.
Как сообщает официальный сайт местной футбольной федерации, вместо Хуана Рейносо команду возглавил Хорхе Фоссати. Не так давно 71-летний специалист привел «Университарио де Депортес» к званию чемпиона страны, а на уровне сборных ранее возглавлял команды Уругвая и Катара (дважды).
Фоссати будет готовить сборную к матчам финального турнира Кубка Америки-2024, где в конце июня перуанцы сыграют в одной группе с Аргентиной и Чили, а также к отборочным поединкам ЧМ-2026, где команда стартовала неудачно, набрав всего два очка в шести играх и замыкая турнирную таблицу.
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