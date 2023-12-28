71-летний тренер-чемпион возглавил южнамериканскую сборную

Национальная сборная Перу по футболу получила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт местной футбольной федерации, вместо Хуана Рейносо команду возглавил Хорхе Фоссати. Не так давно 71-летний специалист привел «Университарио де Депортес» к званию чемпиона страны, а на уровне сборных ранее возглавлял команды Уругвая и Катара (дважды).

Фоссати будет готовить сборную к матчам финального турнира Кубка Америки-2024, где в конце июня перуанцы сыграют в одной группе с Аргентиной и Чили, а также к отборочным поединкам ЧМ-2026, где команда стартовала неудачно, набрав всего два очка в шести играх и замыкая турнирную таблицу.