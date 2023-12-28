Чемпионат Европы28 декабря 2023, 15:06 |
882
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Роналду нацелен провести 250 матчей за сборную Португалии
Об этом сообщил наставник команды Роберто Мартинес
28 декабря 2023, 15:06 |
882
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что 38-летний Криштиану Роналду настроен достигнуть отметки в 250 матчей за национальную команду:
«Роналду был очень близок к 200 матчам за сборную, чего никто раньше не делал. Разговор с ним был частным, но я могу кое-что рассказать. Я спросил его, интересует ли его 200 матчей за сборную, и он ответил: «Меня интересует 250».
На данный момент на счету Роналду 205 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 128 голов.
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