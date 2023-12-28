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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 14:21 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:22
416
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Все только начинается»

Наставник «Кривбасса» – о первом месте команды в осенней части сезона

28 декабря 2023, 14:21 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:22
416
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Все только начинается»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

По мнению Юрия Вернидуба, основная борьба в УПЛ впереди.

«Отвечу коротко. Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее. Поэтому все только начинается.

Я очень доволен всей командой, всеми ребятами, которые есть в «Кривбассе», и которые пришли. Если бы у каждого из них не было бы доверия к тренерскому штабу и руководству ФК «Кривбасс», такого подъема у них не было бы. И это очень хорошо, что они понимают каждого тренера, весь тренерский штаб, в том числе и меня, и это действительно добавляет им ту трансферную стоимость, которая у них есть на данный момент.

Также очень доволен каждым из них, самоотдачей, и той работой, которую они демонстрируют на каждой тренировке и матчах чемпионата. Мы с ними встретились, поговорили, поставили себе цель, что мы должны быть сбалансированной, дисциплинированной, классной командой, которая хочет чего-то достичь.

На сегодняшний момент мы пока не достигли ничего, а это достижение мы увидим в конце чемпионата. Мои футболисты понимают, что каждая игра, которая осталась в следующих 13 турах будет для нас, как финал. Еще есть, над чем работать, и мы будем идти к максимально возможному результату. Мы с тренерами уверены, что это еще не игровой пик у ребят, что можно достигать еще лучших результатов. Я очень на это рассчитываю», - сказал Вернидуб.

После 17-ти туров в активе «Кривбасса» 34 очка и первое место в турнирной таблице. Столько же очков имеет «Днепр-1».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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