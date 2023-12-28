Английские эксперты жестко критикуют Зинченко. Правы ли они?

К резкой перемене оценочных суждений, как и к неожиданной перемене погоды, нужно просто привыкнуть. Потому что в обоих случаях не получится смотреть и мыслить глобально. Наоборот, получается лишь так: «что вижу, то и пою».

После неудачного поединка против «Ливерпуля» украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко получил от британских экспертов изрядную порцию критики. Как и следовало ожидать, критики однобокой, уничижительной.

Эксперты разных мастей «пинают» Александра за тот злосчастный момент, когда он не смог заблокировать проход Салаха, после которого египтянин забил гол, сравняв счет в матче.

Тот поединок «Ливерпуля» и «Арсенала» я тоже видел. И признаюсь, что, несмотря на мою глубокую симпатию к «Зине», должен заметить, что тот конкретный матч он если и не провалил, то, как минимум, сыграл неудачно. И по факту именно его конкретная вина в том, что ничего не смог противопоставить форварду «красных».

Однако, в отличие от английских критиков, которые могут себе позволить смотреть на вещи в очень узком пространстве, фактически в режиме «здесь и теперь», я таковой болезнью «левизны» не страдаю. В отличие от них, которым нужно себя продавать от матча к матчу, мне такое просто ни к чему. Поэтому я могу себе позволить смотреть на мир шире. Я знаю, что в итоге останусь в меньшинстве, но это, позвольте, моя привилегия.

Но сейчас позволю себе лишний раз упомянуть о привилегиях других. Итак, что же конкретно говорили британские эксперты и СМИ об игре украинца в матче против «Ливерпуля». Далее будут цитаты.

Бывший защитник «МанЮнайтед» и сборной Англии Гарри Невилл: «Нужно убрать Зинченко, нужно посмотреть на скамью для запасных. Он – это обуза. Опять он теряет мяч против такого игрока, как Салах».

Еще один бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Оуэн Харгривс вторит своему бывшему партнеру: «Зинченко – единственное слабое звено «Арсенала».

Подливает масла в огонь и бывший защитник «Сандерленда» и сборной Англии Майкл Грей: «Считаю, что Александр может стоить «Арсеналу» титула АПЛ. Это очень большая проблема команды».

Ранее по Зинченко «проехался» бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн (после выездного матча «канониров» в ЛЧ против «Ланса»): «Зинченко постоянно находился в полпути к той позиции, в которой должен был находиться. Он должен был либо акцентированно играть в отборе, либо же сближаться с оппонентом. Но он оставался на месте. Он не должен позволять сопернику так легко проходить себя. В последнее время он стал каким-то медлительным».

Если вам кажется, что на Зинченко «котят бочку» известные противники «Арсенала», то увы, к их стройным голосам присоединились и бывшие игроки «канониров».

В частности, Пол Мерсон. Он считает, что от Зинченко «против «Ливерпуля» была плохая оборонительная работа. Это мой повод для беспокойства. На мой взгляд, Зинченко нужен для матчей против команд из нижней части турнирной таблицы. Но не для поединков против «больших парней».

Мне кажется, всего этого даже больше, чем достаточно, чтобы понять направленность критических стрел, да и вообще риторики тамошних специалистов и экспертов по отношению к украинскому легионеру «Арсенала».

В данном случае напрашивается вполне логичный вывод, что Зинченко просто подвергается целенаправленной травле. И что все те эксперты – ну как минимум ангажированные и субъективные.

В такой постановке вопроса действительно что-то есть. Однако, на мой взгляд, все немного иначе. Все сложнее. А можем, и намного проще. Смотря с какой стороны посмотреть.

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Выше я упоминал о том, что узнаваемые лица комментируют происходящие события как раз в разрезе «здесь и сейчас». Им абсолютно не нужен, не интересен контекст, фон, обстоятельства.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко против Мохамеда Салаха

Зинченко дал себя обыграть Салаху – стало быть, он – «самое слабое звено команды». В данном случае совсем не обязательно суетиться и искать причины постоянных разрывов между игровыми звеньями «Арсенала», понимать, почему просела опорная зона, почему Зинченко оказался фактически один против Салаха, с которым по определению не может конкурировать по скорости. Зачем все это делать, если есть видимая вершина айсберга? Все равно ведь люди все это будут слушать, люди все это будут читать.

И скажу вам по секрету, что людям как раз именно такие «рецензии» от узнаваемых медийных лиц и нужны: такие, что бьют наотмашь. Как, например, в свое время от Леоненко.

Главное ведь в данном случае – разогнать «волну», поднять хайп, увеличить количество просмотров, лайков и комментариев. Сие запросто достигается фразой «сам дурак» или «ваша дочь проститутка». И не важно, что у вас сын. Все равно не получится отмыться, потому что по факту все равно будешь оправдываться.

Я очень хочу надеяться, что Зинченко равнодушен к такого рода критике. Ведь, по большому счету, все эти Невиллы – случайные пассажиры, отнюдь не безгрешные в своей футбольной карьере, стремящиеся сейчас оставаться на плаву и на чужом празднике жизни выхватить и себе плюшки. В миллионы раз важнее для Саши оценка Артеты. Если тренер ему доверяет, значит, все нормально. Тренер укажет на проблемы и шероховатости, а футболист их постарается решить.

Однако, с другой стороны, тут нужно понимать и вот еще что. Я далек от мысли, что Мерсон и сотоварищи лично ополчились на «Зину». Я более чем уверен, что в случае следующего удачного поединка Зинченко за «Арсенал», эксперты в один голос будут его расхваливать. Так, как до этого в один голос его «уничтожали».

Зачем далеко ходить – вспомните, хотя бы, игру и гол Александра в ворота «Бернли». Тогда не только болельщики, но и спецы в унисон пели здравницы, утверждая, что «Зинченко провел суперматч» и что он «лучший в команде».

Вспомните и аналогичные ситуации с другими нашими полпредами в АПЛ - Мудриком и Миколенко. Виталия убийственно критиковали на старте сезона, но затем быстро «переобулись». Как и относительно Михаила: стоит ему отличиться результативным действием, как его носят на руках. А не получается – сразу же говорят о потраченных на ветер миллионах.

И так будет всегда, потому что футбольная (да и не только) жизнь движется от матча к матчу, от события к событию. Смотреть на вещи глобально многим некогда, да и не за чем, ведь нужно быть в тренде прямо сейчас.

Поэтому не удивляйтесь, если уже в следующей игре «канониров» Зинченко сыграет отлично, и тут же получит кучу комплиментов. Собакам – лаять, а каравану – идти.