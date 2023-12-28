Виталий ПОНОМАРЕВ: «Квасница еще не готов конкурировать в топ-клубе»
Тренер «Руха» – об одном из лидеров команды
Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев ответил на вопрос о том, может ли вингер Илья Квасница покинуть команду во время зимнего трансферного окна:
«Всему свое время. Если ехать в Европу, то для этого нужно быть подготовленным футболистом. На мой взгляд, наши игроки еще не в состоянии на равных конкурировать с другими игроками в европейских клубах. Ведь есть много футбольных качеств, которые нужно улучшать.
Поэтому я не думаю, что Квасница, который является хорошим футболистом и всегда профессионально относится к своим обязанностям, сегодня готов конкурировать в том или ином топ-клубе. Нужно время, чтобы до такого высокого уровня вырасти».
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