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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Квасница еще не готов конкурировать в топ-клубе»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 13:10 |
176
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Квасница еще не готов конкурировать в топ-клубе»

Тренер «Руха» – об одном из лидеров команды

28 декабря 2023, 13:10 |
176
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Квасница еще не готов конкурировать в топ-клубе»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев ответил на вопрос о том, может ли вингер Илья Квасница покинуть команду во время зимнего трансферного окна:

«Всему свое время. Если ехать в Европу, то для этого нужно быть подготовленным футболистом. На мой взгляд, наши игроки еще не в состоянии на равных конкурировать с другими игроками в европейских клубах. Ведь есть много футбольных качеств, которые нужно улучшать.

Поэтому я не думаю, что Квасница, который является хорошим футболистом и всегда профессионально относится к своим обязанностям, сегодня готов конкурировать в том или ином топ-клубе. Нужно время, чтобы до такого высокого уровня вырасти».

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Виталий Пономарев Рух Львов Илья Квасница
Источник UA-Football
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