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Украина. Первая лига
28 декабря 2023, 10:28 | Обновлено 28 декабря 2023, 10:29
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0

Владислав ЛУПАШКО: «Решил как Николай Павлов, менять капитанов»

Главный тренер «Ингульца» подвел итоги 2023 года

28 декабря 2023, 10:28 | Обновлено 28 декабря 2023, 10:29
102
0
Владислав ЛУПАШКО: «Решил как Николай Павлов, менять капитанов»
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

В весенней части сезона основная борьба за звание сильнейшей команды Первой лиги определится в соперничестве «Карпат» и «Ингульца».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко оценил действия своих подопечных прошлой осенью и рассказал, чего ждет на финише сезона:

– Не буду оригинальным, если скажу, что после ощутимых кадровых потерь после вылета из УПЛ, мало кто верил, что «Ингулец» может быстро вернуться в класс сильнейших. Потому что, действительно, когда мы летом начинали подготовку, то банально не хватало игроков даже на стартовый состав.

– В селекционной работе «Ингулец» делал ставку на исполнителей с опытом выступлений в Премьер–лиге?
– Нет, если быть точным, то на свободных агентов, просматривали даже любителей. Услугами агентов старались не пользоваться. Приоритетным было приглашение новичков, которым было по силам действовать интенсивно, с заточенностью на атакующие операции.

– А по стилистике нынешний «Ингулец» сильно отличается от того, которым руководил Сергей Лавриненко?
– Конечно, однако дальше давайте без конкретики. Все же, тогда «Ингулец» выступал в элите, его ряды защищали опытные бойцы, сегодня же мы лидеры, однако в Первой лиге. А это большая разница.

– Но хотя бы по ментальности эти «Ингульцы» похожи?
– Когда мы только вели переговоры с потенциальными новобранцами, то обращали внимание не только на том проявляют ли они настырность, агрессивность в наступлении, но и на то, какие они в коллективе. Ведь нашей команде приходится базироваться на загородной базе в селе Владимировка, а это могло понравиться не всем. Однако имеем то, что имеем.

Что касается ответа на ваш вопрос, то, действительно, в нескольких матчах мы благодаря максимальной настроенности под занавес таки склоняли чаши весов на свою сторону. Кстати, в свое время наши пути пересекались в «Мариуполе» с известным специалистом Николаем Павловым, который возглавлял «горожан». Так вот я запомнил, что в двусторонних играх он всегда практиковал смену капитанов и, помнится, эти не всегда ведущие исполнители оказавшись неожиданно в роли вожаков, на глазах добавляли, пытаясь использовать нереализованные резервы. Этими наработками Павлова я решил воспользоваться и в этом сезоне в «Ингульце» каждый поединок менялись капитаны и это где–то также помогало в укреплении менталитета игроков.

– Вас нельзя назвать футбольным пилигримом и поэтому кроме Павлова найдется лишь несколько специалистов, которые повлияли на ваше решение стать тренером.
– Если откровенно, то еще в роли футболиста я не сразу определился кем буду, когда повешу бутсы на гвоздь. Сначала была тяга к спортивной психологии, потом закончил курсы менеджмента и, как вишенка на торте – еще и курсы скаутинга. Однако все перевесил совет Лавриненко – тогдашнего руководителя «Ингульца», что мне следует сосредоточиться на тренерской деятельности.

– Итак, именно Лавриненко можно назвать тем специалистом, который сыграл самую заметную роль в вашем становлении, как тренера?
– Да, подкупала уравновешенность Сергея Дмитриевича, он очень доходчиво объяснял чего хочет от тебя на футбольном поле, подкованный тактически. Был неплохим мотиватором, что изрядно пригодилось, когда «Ингулец» пробился в финал Кубка Украины.

Впрочем, я пытался еще раньше анализировать каждую тренировку и брал что–то полезное у тренеров под руководством которых выступал. О Павлове я уже упоминал, интересно было с Сергеем Ковальцом в «Оболони», с испанцем Пичи Алонсо в донецком «Металлурге».

– Вы своим выбором довольны?
– Грех жаловаться. Каждой тренировки, матча ожидаешь с нетерпением. Получаешь наслаждение и от подготовки к ним. Потому что именно от твоих наработок, от того достучишься ли до подопечных, будет зависеть насколько качественно будут воплощены на поле твои идеи.

– Несмотря на предстартовые кадровые проблемы, все же, именно «Ингулец» считался фаворитом в группе «Б» Первой лиги. А что скажете об уровне участников?

– Проходных поединков почти не было. Даже аутсайдеры – «Чернигов» и «Диназ» заслуживали лучшей участи. Остроте конкуренции способствовало то, что среди участников был «Ингулец» с опытом выступлений в УПЛ, возобновили выступления амбициозные «Левый берег» и «Виктория».

– «Ингулец» начал сезон с впечатляющей победы над «Полтавой», забив аж пять «сухих» мячей.
– Эта победа изрядно придала уверенности, ведь в составе «Ингульца» было немало дебютантов. Пожалуй, это был наш лучший поединок прошлой осени.

– Какую тактическую схему чаще всего использовал «Ингулец»?
– 4–1–4–1, которая трансформировалась при наступательных операциях в 4–4–2.

– Можно ли сказать, что в каждом звене «Ингульца» были лидеры, которые вели за собой?
– Я вообще не сторонних выделять кого–то из игроков. Поэтому отвечу так: нынешний «Ингулец» это команда, где футболисты и тренер голодны к большим победам.

– Немалую огласку имел уход месяц назад из «Ингульца» многолетнего капитана Евгения Запорожца.
– Это было решение Запорожца. Мне только остается пожелать ему успехов в команде, где он трудоустроится.

– А как на счет завоевания звания сильнейшей команды Первой лиги?
– Для меня главное – повышение в классе и хочется обойтись без нервотрепки в стыковых матчах.

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Владислав Лупашко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ингулец инсайд
Источник Sport.ua
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