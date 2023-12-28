Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде
Молчанов, сестры Киченок, Костюк и Калинина
Организаторы Australian Open опубликовали заявочные списки на парный разряд первого крупного турнира 2024 года.
В мужском соревновании Украину представит Денис Молчанов, который будет играть в паре с сербом Николой Чачичем. Для Молчанова это третий AO в карьере.
В женском турнире сыграют Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок и Ангелина Калинина.
Костюк будет играть в паре с Еленой-Габриэлой Русе, Людмила Киченок сыграет с Аленой Остапенко, Надежда – с Даниэль Коллинс, а Калинина выйдет на корт в паре с Анной-Каролиной Шмидловой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер «Бенфики» прибавил в трансферной стоимости
Рассказываем о карьерных путях аргентинца и уругвайца