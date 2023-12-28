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  4. Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде
WTA
28 декабря 2023, 10:11 |
206
0

Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде

Молчанов, сестры Киченок, Костюк и Калинина

28 декабря 2023, 10:11 |
206
0
Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Организаторы Australian Open опубликовали заявочные списки на парный разряд первого крупного турнира 2024 года.

В мужском соревновании Украину представит Денис Молчанов, который будет играть в паре с сербом Николой Чачичем. Для Молчанова это третий AO в карьере.

В женском турнире сыграют Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

Костюк будет играть в паре с Еленой-Габриэлой Русе, Людмила Киченок сыграет с Аленой Остапенко, Надежда – с Даниэль Коллинс, а Калинина выйдет на корт в паре с Анной-Каролиной Шмидловой.

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Australian Open 2024 Денис Молчанов Марта Костюк Людмила Киченок Надежда Киченок Ангелина Калинина
Источник Большой теннис Украины
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