Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде

Организаторы Australian Open опубликовали заявочные списки на парный разряд первого крупного турнира 2024 года.

В мужском соревновании Украину представит Денис Молчанов, который будет играть в паре с сербом Николой Чачичем. Для Молчанова это третий AO в карьере.

В женском турнире сыграют Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

Костюк будет играть в паре с Еленой-Габриэлой Русе, Людмила Киченок сыграет с Аленой Остапенко, Надежда – с Даниэль Коллинс, а Калинина выйдет на корт в паре с Анной-Каролиной Шмидловой.