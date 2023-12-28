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  4. Эвертон будет скромным. Миколенко не стоит ждать усиления состава в январе
Англия
28 декабря 2023, 07:28 |
537
0

Эвертон будет скромным. Миколенко не стоит ждать усиления состава в январе

У клуба проблемы с финансами

28 декабря 2023, 07:28 |
537
0
Эвертон будет скромным. Миколенко не стоит ждать усиления состава в январе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон», который недавно получил 10-очковый штраф в АПЛ из-за нарушений финансовых правил, не собирается тратить деньги в январе, чтобы не усугублять ситуацию.

«Финансовая мудрость на рынке сейчас очень важна для нас, чтобы гарантировать долгосрочное будущее клуба. Так что январь для нас активным не будет, но мы продолжим работу, чтобы развивать нынешний состав».

«Игроки показывают себя хорошо и стабильно. Но это трансферное окно, скорее всего, будет тихим для нас», – сказал директор клуба по футболу Кевин Телвелл.

Команда украинца Виталия Миколенко с учетом штрафа набрала 16 очков и находится над зоной вылета.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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