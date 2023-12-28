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28 декабря 2023, 01:19 |
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря

Важные события во всех видах спорта

28 декабря 2023, 01:19 |
34
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Аль-Иттифак – Аль-Хазем

Favbet 1.60 – 3.98 – 5.00

21:30 Брайтон – Тоттенхэм

Favbet 2.67 – 4.06 – 2.54

22:15 Арсенал – Вест Хэм

Favbet 1.35 – 5.77 – 9.75

ХОККЕЙ

18:00 Швейцария U-20 – США U-20

Favbet 13.80 – 9.00 – 1.12

20:30 Германия U-20 – Швеция U-20

Favbet 13.70 – 9.00 – 1.12

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Источник Sport.ua
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