Другие новости28 декабря 2023, 01:19 |
34
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
Важные события во всех видах спорта
28 декабря 2023, 01:19 |
34
0
В четверг, 28 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Аль-Иттифак – Аль-Хазем
21:30 Брайтон – Тоттенхэм
22:15 Арсенал – Вест Хэм
ХОККЕЙ
18:00 Швейцария U-20 – США U-20
20:30 Германия U-20 – Швеция U-20
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2023, 12:35 0
Тренер – о 1-м месте «Ливерпуля» в таблице АПЛ
Футбол | 27 декабря 2023, 19:59 81
Автор материала утверждает, что трансферная стоимость Михаила была слишком завышеной
Футбол | 28.12.2023, 00:48
Футбол | 27.12.2023, 18:51
Футбол | 27.12.2023, 14:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2023, 14:13 5
26.12.2023, 17:33 10
27.12.2023, 10:48 10
26.12.2023, 14:47 3
27.12.2023, 21:54 34
26.12.2023, 18:49 2
26.12.2023, 17:52
26.12.2023, 14:57 2