ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря

В четверг, 28 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Аль-Иттифак – Аль-Хазем

1.60 – 3.98 – 5.00

21:30 Брайтон – Тоттенхэм

2.67 – 4.06 – 2.54

22:15 Арсенал – Вест Хэм

1.35 – 5.77 – 9.75

ХОККЕЙ

18:00 Швейцария U-20 – США U-20

13.80 – 9.00 – 1.12

20:30 Германия U-20 – Швеция U-20

13.70 – 9.00 – 1.12