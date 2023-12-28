Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не справился с горожанами? Известна оценка Миколенко за игру с Ман Сити
Англия
28 декабря 2023, 01:09 | Обновлено 28 декабря 2023, 01:18
230
1

Не справился с горожанами? Известна оценка Миколенко за игру с Ман Сити

Украинский защитник «Эвертона» провел на поле весь матч

28 декабря 2023, 01:09 | Обновлено 28 декабря 2023, 01:18
230
1
Не справился с горожанами? Известна оценка Миколенко за игру с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря, состоялся матч 19-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимал действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба и отыграл полный матч. На счету 24-летнего защитника 7 защитных действий в матче и 6 из 10 выигранных единоборств. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 6.5 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который забил гол и получил оценку 8.7.

По теме:
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов
Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Сити оценки WhoScored Фил Фоден
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Футбол | 27 декабря 2023, 12:31 13
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа

В мадридском клубе ищут резервного голкипера на следующий сезон

Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Футбол | 27 декабря 2023, 23:35 5
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры

Украинский вингер отличился 3 голом в АПЛ

В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?
Футбол | 27.12.2023, 14:00
В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?
В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Футбол | 27.12.2023, 18:51
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Футбол | 27.12.2023, 18:26
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
нормально Микола зіграв 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
26.12.2023, 12:22 3
Футбол
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
27.12.2023, 16:05 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
26.12.2023, 03:42
Футбол
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
27.12.2023, 12:35
Футбол
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
27.12.2023, 09:21 32
Футбол
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем