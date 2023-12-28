Не справился с горожанами? Известна оценка Миколенко за игру с Ман Сити

27 декабря, состоялся матч 19-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимал действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:1.

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Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба и отыграл полный матч. На счету 24-летнего защитника 7 защитных действий в матче и 6 из 10 выигранных единоборств. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 6.5 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который забил гол и получил оценку 8.7.