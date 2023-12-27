Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубля не будет. Мудрика заменили на 71-й минуте из-за повреждения
Англия
27 декабря 2023, 23:13 | Обновлено 27 декабря 2023, 23:14
1433
0

Дубля не будет. Мудрика заменили на 71-й минуте из-за повреждения

Украинский вингер «Челси» не сумел продолжить матч

27 декабря 2023, 23:13 | Обновлено 27 декабря 2023, 23:14
1433
0
Дубля не будет. Мудрика заменили на 71-й минуте из-за повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет по состоянию на 80-ю минуту – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов».

Однако на 71-й минуте матча 22-летнего футболиста заменили на Армандо Брою. Скорее всего, причиной замены стало повреждение, ведь буквально за минуты до замены врачи оказывали украинцу медицинскую помощь.

По теме:
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера
ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Михаил Мудрик отпраздновал 3 гол в АПЛ?
Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас травма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Футбол | 27 декабря 2023, 18:26 31
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ

Сергей Сидорчук и Джастин Лонвейк – в сборной худших летних трансферов чемпионата Бельгии

«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
Бокс | 27 декабря 2023, 16:05 4
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника

С Джошуа пока не договорился

Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Футбол | 27.12.2023, 12:31
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Другие виды | 27.12.2023, 07:16
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
ФОТО. Главная поддержка Довбика. Артем поделился семейной фотосессией
Футбол | 27.12.2023, 23:04
ФОТО. Главная поддержка Довбика. Артем поделился семейной фотосессией
ФОТО. Главная поддержка Довбика. Артем поделился семейной фотосессией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон. Сборная Украины определилась с составом на Кубок мира в Оберхофе
Биатлон. Сборная Украины определилась с составом на Кубок мира в Оберхофе
25.12.2023, 18:03
Биатлон
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
25.12.2023, 20:36 26
Футбол
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
26.12.2023, 18:49 2
Футбол
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
25.12.2023, 22:26 17
Футбол
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
26.12.2023, 14:13 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем