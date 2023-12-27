Дубля не будет. Мудрика заменили на 71-й минуте из-за повреждения

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет по состоянию на 80-ю минуту – 1:1.

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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов».

Однако на 71-й минуте матча 22-летнего футболиста заменили на Армандо Брою. Скорее всего, причиной замены стало повреждение, ведь буквально за минуты до замены врачи оказывали украинцу медицинскую помощь.