Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет после первого тайма – 1:1.

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На 13-й минуте поединка украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вывел хозяев вперед.

Четырьмя минутами раньше Мудрик отличился суперпасом на Ян Матсена, который вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть.

ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера