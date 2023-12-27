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  4. ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера
Англия
27 декабря 2023, 22:41 |
2478
2

ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера

Украинец мог отличиться результативной передачей в начале игры

27 декабря 2023, 22:41 |
2478
2
ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет после первого тайма – 1:1.

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На 13-й минуте поединка украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вывел хозяев вперед.

Четырьмя минутами раньше Мудрик отличился суперпасом на Ян Матсена, который вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть.

ВИДЕО. Суперпас Мудрика. Михаил отдал классную передачу на партнера

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Ян Матсен Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алекс 122
Челси никакой 
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-1
Лига конференций без динамо
Ещё лучше пас Мудрик отдал  на ярмо в матче за проход на ЧМ с уэльсом ,ну ярмо в штаны наложил 
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-2
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