ВИДЕО. Мог оформить дубль. Вратарь спас Пэлас от 2-го гола Мудрика

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет по состоянию на 40-ю минуту – 1:0 в пользу «синих».

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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов».

Уже через 8 минут 22-летний футболист мог оформить дубль после выхода один на один, однако вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон спас свою команду от пропущенного гола.

ВИДЕО. Мог оформлять дубль. Вратарь спас Пэлас от 2-го гола Мудрика