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  4. ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Михаил Мудрик отпраздновал 3 гол в АПЛ?
Англия
27 декабря 2023, 22:25 |
2207
1

ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Михаил Мудрик отпраздновал 3 гол в АПЛ?

Михаил забил «Кристал Пэлас»

27 декабря 2023, 22:25 |
2207
1
ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Михаил Мудрик отпраздновал 3 гол в АПЛ?

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет после первого тайма – 1:1.

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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной «Кристалл Пелес» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». Автором голевой передачи на украинца стал Мало Гюсто.

Для Мудрика этот гол стал третьим в АПЛ. Украинец сдержанно отпраздновал взятие ворот.

ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Мудрик отпраздновал свой гол 3 гол в АПЛ?

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Кристал Пэлас Мало Гюсто чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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easterly
Кажуть там вже 1:1). миша святкуй далі
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