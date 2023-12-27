ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Михаил Мудрик отпраздновал 3 гол в АПЛ?

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет после первого тайма – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной «Кристалл Пелес» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». Автором голевой передачи на украинца стал Мало Гюсто.

Для Мудрика этот гол стал третьим в АПЛ. Украинец сдержанно отпраздновал взятие ворот.

ФОТО. Сдержанные эмоции. Как Мудрик отпраздновал свой гол 3 гол в АПЛ?