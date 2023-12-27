Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик

Мадридскому «Атлетико» очень нравится профиль украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанский журналист Рубен Уриа.

Источник отмечает, что если трансфер 26-летнего футболиста в команду Диего Симеоне и состоится, то только в летнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».