Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Украинского нападающего «Жироны» в очередной раз сватают в «Атлетико»
Мадридскому «Атлетико» очень нравится профиль украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанский журналист Рубен Уриа.
Источник отмечает, что если трансфер 26-летнего футболиста в команду Диего Симеоне и состоится, то только в летнее трансферное окно.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».
🚨💣ÚLTIMA HORA: Al Atlético de Madrid le gusta muchísimo el perfil de Artem Dovbyk.— Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) December 27, 2023
Sería una operación, en caso de hacerse, para el mercado veraniego.
vía @rubenuria en twitch✅ pic.twitter.com/momkZik69q
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