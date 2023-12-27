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Испания
27 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:28
3304
3

Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик

Украинского нападающего «Жироны» в очередной раз сватают в «Атлетико»

27 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:28
3304
3
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридскому «Атлетико» очень нравится профиль украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанский журналист Рубен Уриа.

Источник отмечает, что если трансфер 26-летнего футболиста в команду Диего Симеоне и состоится, то только в летнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».

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Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги Жирона Атлетико Мадрид
Источник Twitch
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Комментарии 3
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OKs100
Атлетико команда-средняк, с ней Довбык не выиграет Ла Лигу в отличии от Жироны.
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