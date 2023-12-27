ATP27 декабря 2023, 21:35 |
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Алькарас обыграл Джоковича на выставочном турнире в Саудовской Аравии
Карлос оформил волевую победу над лидером мирового рейтинга
27 декабря 2023, 21:35 |
616
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27 декабря на выставочном турнире Riyadh Season Tennis Cup состоялся матч между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.
20-летний испанец победил в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, оформив камбэк.
Отметим, что в официальных матчах Джокович ведет в личных встречах со счетом 3-2.
Вчера в Саудовской Аравии в рамках выстувочного матча Арина Соболенко в трех сетах обыграла Онс Жабер.
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