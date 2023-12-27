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  4. Личное желание Месси. Интер Майами хочет подписать экс-игрока МЮ
Major League Soccer
27 декабря 2023, 19:39 |
1619
0

Личное желание Месси. Интер Майами хочет подписать экс-игрока МЮ

Маркос Рохо может продолжить карьеру в MLS

27 декабря 2023, 19:39 |
1619
0
Личное желание Месси. Интер Майами хочет подписать экс-игрока МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Рохо

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и главный тренер американского клуба Херардо Мартино звонили защитнику «Бока Хуниорс» Маркосу Рохо, чтобы убедить его перейти в их клуб. Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо.

Источник отмечает, что кроме «Интер Майами» 33-летним бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» (2014-2020) интересуется бразильский «Палмейрас». Итоги телефонного разговора остаются загадкой.

В этом сезоне Маркос Рохо сыграл 16 матчей за «Бока Хуниорс», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Маркос Рохо Интер Майами Бока Хуниорс трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Аргентины по футболу Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу Лионель Месси Херардо Мартино
Источник Twitter
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