Личное желание Месси. Интер Майами хочет подписать экс-игрока МЮ
Маркос Рохо может продолжить карьеру в MLS
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и главный тренер американского клуба Херардо Мартино звонили защитнику «Бока Хуниорс» Маркосу Рохо, чтобы убедить его перейти в их клуб. Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо.
Источник отмечает, что кроме «Интер Майами» 33-летним бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» (2014-2020) интересуется бразильский «Палмейрас». Итоги телефонного разговора остаются загадкой.
В этом сезоне Маркос Рохо сыграл 16 матчей за «Бока Хуниорс», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Una más de hoy en @Continental590 tanto Messi como Martino llamaron a Marcos Rojo para tentarlo a ir al Inter de Miami. Veremos… porque además lo busca Palmeiras— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) December 26, 2023
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