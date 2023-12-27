Андрей Лунин является лучшим вратарем Европы по ключевому показателю

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин является лучшим голкипером топ-5 европейских чемпионатов по проценту сейвов, сообщает испанское издание AS.

24-летний игрок сборной Украины отражает 83.3% ударов, которые летят в сторону его ворот. Такой же показатель в Европе имеет лишь 1 голкипер – швейцарец Ян Зоммер из миланского «Интера».

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 6 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.