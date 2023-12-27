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  4. Андрей Лунин является лучшим вратарем Европы по ключевому показателю
Испания
27 декабря 2023, 19:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:10
1824
1

Андрей Лунин является лучшим вратарем Европы по ключевому показателю

Украинский голкипер «Реала» отбивает 83.3% ударов

27 декабря 2023, 19:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:10
1824
1
Андрей Лунин является лучшим вратарем Европы по ключевому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин является лучшим голкипером топ-5 европейских чемпионатов по проценту сейвов, сообщает испанское издание AS.

24-летний игрок сборной Украины отражает 83.3% ударов, которые летят в сторону его ворот. Такой же показатель в Европе имеет лишь 1 голкипер – швейцарец Ян Зоммер из миланского «Интера».

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 6 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.

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Андрей Лунин Ян Зоммер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Источник AS
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Aries2005
Хоч би Карліто про це не дізнався. А то ж як так, такий процент відбитих м*ячів, а ставити треба Кепку)
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