ATP27 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:22
1836
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Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на выставочном турнире в Саудовской Аравии
27 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:22
1836
0
27 декабря на выставочном турнире Riyadh Season Tennis Cup состоится матч между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом
Начало встречи в 18:20 по Киеву.
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