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ATP
27 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:22
1836
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на выставочном турнире в Саудовской Аравии

27 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:22
1836
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

27 декабря на выставочном турнире Riyadh Season Tennis Cup состоится матч между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом

Начало встречи в 18:20 по Киеву.

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смотреть онлайн Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) выставочный матч
Источник Sport.ua
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