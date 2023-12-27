Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 декабря на выставочном турнире Riyadh Season Tennis Cup состоится матч между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом

Начало встречи в 18:20 по Киеву.

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