Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити

Каталонская «Жирона» может потерять флангового полузащитника Савио и защитника Яна Коуту из-за связи с английским «Манчестер Сити», сообщает испанское издание AS.

Дело в том, что по правилам УЕФА клубы, выступающие в Лиге чемпионов, не могут арендовать футболистов у клубов, которые имеют одинаковых владельцев. Бразильские бриллианты «Жироны» принадлежат другим клубам City Group - «Труа» (Савио) и «Манчестер Сити» (Ян Коуту).

Ранее сообщалось, что возможен сценарий, при котором «Жирону» вообще не допустят к участию в Лиге чемпионов, если «Манчестер Сити» также квалифицируется в турнир.

Савио провел 18 матчей в этом сезоне чемпионата Испании, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Яна Коуту 1 гол и 6 ассистов в 17 поединках Ла Лиги.