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  4. Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити
Испания
27 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 17:37
3233
3

Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити

Савио и Ян Коуту вряд ли останутся в клубе

27 декабря 2023, 17:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 17:37
3233
3
Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Каталонская «Жирона» может потерять флангового полузащитника Савио и защитника Яна Коуту из-за связи с английским «Манчестер Сити», сообщает испанское издание AS.

Дело в том, что по правилам УЕФА клубы, выступающие в Лиге чемпионов, не могут арендовать футболистов у клубов, которые имеют одинаковых владельцев. Бразильские бриллианты «Жироны» принадлежат другим клубам City Group - «Труа» (Савио) и «Манчестер Сити» (Ян Коуту).

Ранее сообщалось, что возможен сценарий, при котором «Жирону» вообще не допустят к участию в Лиге чемпионов, если «Манчестер Сити» также квалифицируется в турнир.

Савио провел 18 матчей в этом сезоне чемпионата Испании, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Яна Коуту 1 гол и 6 ассистов в 17 поединках Ла Лиги.

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Источник AS
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Burevestnik
До окончания чемпа Испании еще 5 месяцев и неизвестно какое место будет у Жироны  в таблице.  
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0
mayakovskiy1
Смешной расклад. Жироны в тройке не будет
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-4
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