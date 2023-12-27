Украина. Премьер лига27 декабря 2023, 16:40 |
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Определен лучший тренер УПЛ в 2023 году
Лучшим признали Юрия Вернидуба
27 декабря 2023, 16:40 |
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Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2023 году.
По итогам оценивания лучшим признали тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Первую часть сезона команда из Кривого Рога завершила в статусе лидера УПЛ.
Вернидуб обошел Юрия Калитвинцева («Полесье» идет вторым), Игора Йовичевича, который уже не работает в «Шахтере», Юрия Максимова («Днепр-1») и Руслана Ротаня («Александрия»).
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Комментарии 2
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Ротань идеально в этом списке смотрится
З усіма погоджуюсь, але Ротань - це повний зашквар )
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