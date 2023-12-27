Определен лучший тренер УПЛ в 2023 году

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2023 году.

По итогам оценивания лучшим признали тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Первую часть сезона команда из Кривого Рога завершила в статусе лидера УПЛ.

Вернидуб обошел Юрия Калитвинцева («Полесье» идет вторым), Игора Йовичевича, который уже не работает в «Шахтере», Юрия Максимова («Днепр-1») и Руслана Ротаня («Александрия»).