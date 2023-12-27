Определено место проведения матча Болгария – Украина женской Лиги наций

Известна дата проведения первого матча плей-офф Лиги наций среди женских национальных команд в Дивизионе В между сборными Болгарии и Украины.

Игра состоится 23 февраля 2024 года в Кирджали на «Арда-Арена». Она будет домашней для болгарской команды. Ответная встреча намечена на 27 февраля.

Напомним, сборная Украины с шестью очками финишировала третьей в своей группе и получила право сыграть в плей-офф за возможность сохранить место в дивизионе.

Согласно регламенту, три лучшие команды, занявшие третьи места (включая Украину), сыграют в стыковых матчах против трех лучших команд, занявших вторые места в Дивизионе C. Победители встреч сыграют затем в Лиге B в рамках квалификации Евро-2025; а проигравшие команды будут выступать в Дивизионе C.