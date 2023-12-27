Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Целью Челси было находиться на вершине»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что, несмотря на неудачные результаты команды, амбиции у клуба остаются высокими:

«Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.

Да, мы «Челси». У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей».