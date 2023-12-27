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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Целью Челси было находиться на вершине»
Англия
27 декабря 2023, 15:19 |
283
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Целью Челси было находиться на вершине»

Тренер «Челси» – об амбициях клуба

27 декабря 2023, 15:19 |
283
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Целью Челси было находиться на вершине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что, несмотря на неудачные результаты команды, амбиции у клуба остаются высокими:

«Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.

Да, мы «Челси». У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей».

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Челси Маурисио Почеттино
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Swed
Пока ещё задача выполнима.   Треть команд АПЛ имеют по 8 поражений, но выше всех из них МЮ, потому что 10 побед.   Вот если Челси  проведёт "борнмутскую" серию пару раз, то и вылезет в топ-6.  У МЮ такое не один раз происходило.  С 13-14  в топ-4.)
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