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  4. 15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги
Европейская Суперлига
27 декабря 2023, 14:29 |
316
0

15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги

Турнир хочет бороться с УЕФА с помощью денег

27 декабря 2023, 14:29 |
316
0
15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги
Reuters

По информации испанских СМИ, европейская Суперлига планирует за три сезона привлечь 15 миллиардов евро инвестиций, чтобы перебить все финансовые показатели УЕФА.

В год между клубами планируют распределять 5 миллиардов евро, а из них 400 миллионов будут передавать в фонд развития небольших клубов. Это сумма в два раза больше той, которую на аналогичные цели тратит УЕФА в рамках своего фонда солидарности.

Несмотря на в основном негативную реакцию клубов на идею Суперлиги, в организации уверены, что высокие финансовые показатели помогут завлекать участников.

Европейский суд недавно постановил, что УЕФА не имеет права наказывать клубы, которые хотят присоединиться к Суперлиге.

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Источник Cope
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