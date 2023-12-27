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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:52
905
2

Президент НОК: «Мы не можем забронировать всех спортсменов от мобилизации»

Вадим Гутцайт рассказал о ситуации с мобилизацией в спорте

27 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:52
905
2
Президент НОК: «Мы не можем забронировать всех спортсменов от мобилизации»
lb.ua. Вадим Гутцайт

Президент Национального олимпийского комитета Украины и экс-министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что всех спортсменов невозможно «забронировать» от мобилизации в армию.

«Мы работали и работаем по этому вопросу (бронирование спортсменов – ред). Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично – забронированные тренеры».

«К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать», – сказал Гутцайт.

По информации НОК, на войне с россией уже погибли не менее 400 спортсменов.

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российско-украинская война Вадим Гутцайт
Источник Цензор
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Комментарии 2
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Алекс 122
А почему российские руководители бубка и гуцай посылают на войну только украинцев а русских нет ? А сколько фирм у бубки в россии и дыре ?
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-1
Выталкиватель парашутистов
А почему этот прорасейский Гутцайт не озвучил количество денежных знаков за отмазку от армии? А каким образом не смогли призвать в ряды ВСУ НИ ОДНОГО футболиста с ПЛ,1 лиги и 2 лиги? Слабо?
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-1
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