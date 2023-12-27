Президент НОК: «Мы не можем забронировать всех спортсменов от мобилизации»

Президент Национального олимпийского комитета Украины и экс-министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что всех спортсменов невозможно «забронировать» от мобилизации в армию.

«Мы работали и работаем по этому вопросу (бронирование спортсменов – ред). Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично – забронированные тренеры».

«К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать», – сказал Гутцайт.

По информации НОК, на войне с россией уже погибли не менее 400 спортсменов.