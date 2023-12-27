Никита ШЕВЧЕНКО: «В Александрию пришло много молодежи, пока набиваем шишки»
Вратарь клуба из Кировоградской области – о выступлении команды
Голкипер «Александрии» Никита Шевченко проанализировал выступление своей команды в первой части сезона.
— Благодаря победе в последнем матче года ушли в отпуск в хорошем настроении. Важно, что завоевали три очка и сделали это уверенно.
— В матче с «Металлистом 1925» вам лучше всего удалось реализовать те принципы игры, к которым вы стремились все время…
— Когда-то это должно было произойти. Мы к этому шли, шли через ошибки. И в этот раз сыграли почти безошибочно, и то, что тренерский штаб требует, все получалось.
— Как для себя прежде всего объясняете не лучшие результаты первой части сезона?
– Кадровая трансформация. Пришло много молодых ребят, у нас молодая команда. Пока набиваем шишки. Я надеюсь, что вот этот последний матч и предстоящие сборы дадут толчок ребятам и мы вместе будем улучшаться во всем. По крайней мере, я на это надеюсь.
— Если говорить непосредственно о тебе, что помешало сыграть в большинстве матчей чемпионата?
— Было повреждение задней поверхности бедра, это влияло. В это время очень хорошо показал себя Жора Ермаков.
— У вашей команды во время войны появилось несколько легионеров-латиноамериканцев. Как их охарактеризуешь?
— Хорошие ребята, хорошие люди, спокойные. Как футболисты с потенциалом, талантливые, интересные игроки. Мне они нравятся.
— Какой матч за первое полугодие принес наибольшее разочарование?
– Думаю, с «Черноморцем». Лично для меня, но думаю, и для команды.
— А какой, наоборот, оставил самые лучшие эмоции?
— Все, в которых мы победили, а побеждали мы не так много. Все были тяжелыми. Возможно, с «Металлистом 1925». Потому что была уверенная победа без нервоза до последних минут.
— Какие планы «Александрии» на начало нового года?
— Мы с 25 декабря уже получили индивидуальные программы и работаем, нам расписывают и дают нагрузки постепенно. Собираемся 11 января и планируем хорошо подготовиться ко второй части сезона. Хотим попытаться закрепиться на как можно выше позиции.
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