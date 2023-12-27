ВИДЕО. Серхио Рамос записал музыкальный клип

Экс-футболист «Реала» и сборной Испании защитник Серхио Рамос выпустил музыкальный клип совместно с группой Los Yakis.

Песня называется «No me contradigas» (в переводе с испанского – «Не спорь со мной»). Это уже не первый музыкальный опыт Серхио – в 2018-м он записал трек в поддержку сборной Испании на чемпионате мира, проходившем в россии.

Отметим, что Серхио Рамос провел 180 матчей за сборную Испании и завоевал за свою карьеру 29 различных трофеев. Сейчас защитник выступает за «Севилью», где начиналась его карьера до перехода в мадридский «Реал» в 2005 году.