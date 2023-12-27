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  4. ФОТО. 18-летний бразильский новичок Витор Роке прибыл в Барселону
Испания
27 декабря 2023, 12:30 |
487
1

ФОТО. 18-летний бразильский новичок Витор Роке прибыл в Барселону

Контракт футболиста по прозвищу Тигриньо вступит в силу с 1 января

27 декабря 2023, 12:30 |
487
1
ФОТО. 18-летний бразильский новичок Витор Роке прибыл в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Юный бразильский форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с испанской «Барселоной», который вступит в силу с 1 января.

За 18-летнего футболиста, имеющего прозвище Тигриньо, каталонцы заплатили 40 млн евро. Витор Роке прибыл в столицу Каталонии, о чем представители «Барселоны» сообщили в соцсетях.

Добавим, что нападающий подписал контракт с каталонцами до 30 июня 2031 года, его клаусула составляет 500 млн евро. За «Атлетико Паранаэнсе» футболист сыграл 81 матч, в которых забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Витор Роке Барселона трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Барселона
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Vitaliy Konokrad
цікаво, аби не загуляв. потенційно може бути гарним підписанням 
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