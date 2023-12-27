ФОТО. 18-летний бразильский новичок Витор Роке прибыл в Барселону
Контракт футболиста по прозвищу Тигриньо вступит в силу с 1 января
Юный бразильский форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с испанской «Барселоной», который вступит в силу с 1 января.
За 18-летнего футболиста, имеющего прозвище Тигриньо, каталонцы заплатили 40 млн евро. Витор Роке прибыл в столицу Каталонии, о чем представители «Барселоны» сообщили в соцсетях.
Добавим, что нападающий подписал контракт с каталонцами до 30 июня 2031 года, его клаусула составляет 500 млн евро. За «Атлетико Паранаэнсе» футболист сыграл 81 матч, в которых забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.
Yo Tiger! 🐅 pic.twitter.com/bAxlrbGc6R— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023
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