ФОТО. 18-летний бразильский новичок Витор Роке прибыл в Барселону

Юный бразильский форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с испанской «Барселоной», который вступит в силу с 1 января.

За 18-летнего футболиста, имеющего прозвище Тигриньо, каталонцы заплатили 40 млн евро. Витор Роке прибыл в столицу Каталонии, о чем представители «Барселоны» сообщили в соцсетях.

Добавим, что нападающий подписал контракт с каталонцами до 30 июня 2031 года, его клаусула составляет 500 млн евро. За «Атлетико Паранаэнсе» футболист сыграл 81 матч, в которых забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.