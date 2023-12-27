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Англия
27 декабря 2023, 12:09 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:04
668
2

Челси может расстаться с одним из своих лидеров

Нынешний контракт Конора Галлахера истекает летом 2025 года

27 декабря 2023, 12:09 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:04
668
2
Челси может расстаться с одним из своих лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

В ближайшее зимнее трансферное окно «Челси» может расстаться со своим лидером, полузащитником Конором Галлахером.

Издание The Athletic утверждает, что для «синих» будет достаточно предложенной суммы в 50 млн фунтов стерлингов, чтобы отпустить 23-летнего хавбека. В услугах Конора заинтересован «Тоттенхэм», который предпринимал попытки переманить футболиста еще летом.

Отметим, что контракт Галлахера с «Челси» действует до лета 2025 года, однако владелец клуба Тод Боэли придерживается позиции, что футболисты, у которых по контракту остается меньше двух лет, должны либо переподписать соглашение, либо быть проданы. Несмотря на то, что Конор хочет остаться в «Челси», о переговорах насчет продления контракта речь пока не идет.

Добавим, что в нынешнем сезоне Галлахер провел за «синих» во всех турнирах 21 матч и отметился четырьмя голевыми передачами.

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Конор Галлахер Челси трансферы АПЛ Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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Gargantua
Лучший игрок Челси сейчас.
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luceorius
 Кого саме відпустити із Галлахером? Невже Мудрика? 
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