Челси может расстаться с одним из своих лидеров

В ближайшее зимнее трансферное окно «Челси» может расстаться со своим лидером, полузащитником Конором Галлахером.

Издание The Athletic утверждает, что для «синих» будет достаточно предложенной суммы в 50 млн фунтов стерлингов, чтобы отпустить 23-летнего хавбека. В услугах Конора заинтересован «Тоттенхэм», который предпринимал попытки переманить футболиста еще летом.

Отметим, что контракт Галлахера с «Челси» действует до лета 2025 года, однако владелец клуба Тод Боэли придерживается позиции, что футболисты, у которых по контракту остается меньше двух лет, должны либо переподписать соглашение, либо быть проданы. Несмотря на то, что Конор хочет остаться в «Челси», о переговорах насчет продления контракта речь пока не идет.

Добавим, что в нынешнем сезоне Галлахер провел за «синих» во всех турнирах 21 матч и отметился четырьмя голевыми передачами.