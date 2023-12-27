Челси может расстаться с одним из своих лидеров
Нынешний контракт Конора Галлахера истекает летом 2025 года
В ближайшее зимнее трансферное окно «Челси» может расстаться со своим лидером, полузащитником Конором Галлахером.
Издание The Athletic утверждает, что для «синих» будет достаточно предложенной суммы в 50 млн фунтов стерлингов, чтобы отпустить 23-летнего хавбека. В услугах Конора заинтересован «Тоттенхэм», который предпринимал попытки переманить футболиста еще летом.
Отметим, что контракт Галлахера с «Челси» действует до лета 2025 года, однако владелец клуба Тод Боэли придерживается позиции, что футболисты, у которых по контракту остается меньше двух лет, должны либо переподписать соглашение, либо быть проданы. Несмотря на то, что Конор хочет остаться в «Челси», о переговорах насчет продления контракта речь пока не идет.
Добавим, что в нынешнем сезоне Галлахер провел за «синих» во всех турнирах 21 матч и отметился четырьмя голевыми передачами.
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