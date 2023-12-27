ФОТО. Травмированный Неймар отправился в круиз на собственном лайнере
Путешествие от Сантоса до Рио-де-Жанейро и обратно займет три дня
Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы, решил не засиживаться дома, а отправился в морской круиз.
В трехдневное путешествие от Сантоса, родного города Неймара, до Рио-де-Жанейро и обратно на собственном лайнере футболист взял с собой, помимо персонала, охраны и своих друзей, также порядка 3500 людей, выложивших за билет от 1 до 6 тысяч евро. Как сообщает испанское издание Marca, все места на лайнере были раскуплены.
Также источник отмечает, что в качестве развлечений на борту пассажирам предлагается казино, боулинг, симулятор Формулы-1, 4D-кинотеатр, живые выступления и концерты с участием знаменитых бразильских артистов, аквапарк с самой высокой морской горкой в мире и множество гастрономических заведений.
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