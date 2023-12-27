ФОТО. Травмированный Неймар отправился в круиз на собственном лайнере

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы, решил не засиживаться дома, а отправился в морской круиз.

В трехдневное путешествие от Сантоса, родного города Неймара, до Рио-де-Жанейро и обратно на собственном лайнере футболист взял с собой, помимо персонала, охраны и своих друзей, также порядка 3500 людей, выложивших за билет от 1 до 6 тысяч евро. Как сообщает испанское издание Marca, все места на лайнере были раскуплены.

Также источник отмечает, что в качестве развлечений на борту пассажирам предлагается казино, боулинг, симулятор Формулы-1, 4D-кинотеатр, живые выступления и концерты с участием знаменитых бразильских артистов, аквапарк с самой высокой морской горкой в мире и множество гастрономических заведений.